Трамп не обнародует свою налоговую декларацию

Президент США Дональд Трамп, несмотря на требования американцев, не обнародует свою налоговую декларацию.

Об этом заявила советник Трампа Келлиенн Конуэй в интервью ABC News, пишет The Independent.

Более 209 тысяч американцев подписали петицию с требованием к президенту немедленно обнародовать полную налоговую декларацию, для того чтобы убедить граждан в отсутствии конфликта интересов. Белый дом должен отреагировать на петицию, если она набирает 100 тысяч подписей.

"Ответом Белого дома является то, что он не собирается обнародовать налоговую декларацию", - заявила Конуэй.

"Мы спорили об этом в течение всего избирательного процесса. Людей это не волновало. Они голосовали за него. Он достиг этого очень четко. Большинство американцев больше обращают внимание на то, как будет выглядеть их налоговая декларация пока Трамп будет президентом, а не его декларация", - добавила она.

Trump advisor Kellyanne Conway to @ThisWeekABC: Donald Trump "is not going to release his tax returns" https://t.co/l0htGgcvIy pic.twitter.com/5kGSpHf83K