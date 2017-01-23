Трамп не обнародует свою налоговую декларацию

94 просмотра
0
Понедельник, 23 января 2017, 03:53

Президент США Дональд Трамп, несмотря на требования американцев, не обнародует свою налоговую декларацию.

Об этом заявила советник Трампа Келлиенн Конуэй в интервью ABC News, пишет The Independent.

Более 209 тысяч американцев подписали петицию с требованием к президенту немедленно обнародовать полную налоговую декларацию, для того чтобы убедить граждан в отсутствии конфликта интересов. Белый дом должен отреагировать на петицию, если она набирает 100 тысяч подписей.

"Ответом Белого дома является то, что он не собирается обнародовать налоговую декларацию", - заявила Конуэй.

"Мы спорили об этом в течение всего избирательного процесса. Людей это не волновало. Они голосовали за него. Он достиг этого очень четко. Большинство американцев больше обращают внимание на то, как будет выглядеть их налоговая декларация пока Трамп будет президентом, а не его декларация", - добавила она.

Как пишет издание, в январе, согласно опросу Washington Post/ABC News, 74% американцев, в том числе 49% сторонников Трампа, хотели бы обнародования его декларации.

На своей пресс-конференции незадолго до инаугурации Трамп заявил журналистам, что "американцев не интересует" его декларация, только журналистам было не безразлично, потому что "он победил"

В США нет закона, который требует от президента обнародовать декларацию, однако Трамп стал первым президентом в истории, который был бы настолько непрозрачным в вопросах налогов.

Он неоднократно заявлял, что "люди очень мало узнают" из этого документа, но критики утверждают, что декларация показала бы любые потенциальные сделки с Россией, а также сколько налогов он в действительности заплатил.

Также Трампа критиковали за возможное нарушение им конституционного запрета на получение подарков от иностранных лидеров, в связи с его гостиничным бизнесом, где иностранцы могут переплачивать тысячи долларов за номер, в надежде получить благосклонные отношения с новым президентом.

Издание отмечает, что перед выборами в новый отель Трампа напротив Белого дома заселилась группа иностранных лидеров, которые сняли дорогие люксы.

Трамп вместо того, чтобы ликвидировать свои коммерческие инвестиции и передать активы в слепой траст, заявил, что передаст бизнес своим старшим сыновьям Дональду-младшему и Эрику.

Кипы папок, которые Трамп продемонстрировал во время пресс-конференции перед инаугурацией в качестве доказательства ухода от бизнеса, оказались пустыми.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В США готовят закон, запрещающий Трампу отмену санкций против РФ 23 января 2017, 02:06
Трамп и Нетаньяху договорились о встрече в феврале 23 января 2017, 01:19
"Сломанная" страница NYT сообщила о планах Путина нанести удар по США 22 января 2017, 23:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп не обнародует свою налоговую декларацию
В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины
АТО: В воскресенье боевики совершили 24 обстрела, четверо военных ранены
Все новости
Афиша на 20-22 января

Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки

Видео

О фрик-кабаре Dakh Daughters сняли документалку "Розы"