НАПК об отказах Минюста: Ситуация зашла в тупик

Нацагентство по предотвращению коррупции предлагает Министерству юстиции встретиться и обсудить варианты выхода из ситуации, когда не принимается Порядок проверок е-деклараций.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

"Ситуация с регистрацией документов, которые должны дать "старт" осуществлению Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проверок е-деклараций, зашла в тупик", - заявил он.

По мнению Радецкого, выход из этого затруднительного положения только один – диалог с Министерством юстиции для достижения компромисса.

"С целью максимально быстрого поиска таких решений мы приглашаем министра юстиции Павла Петренко совместно создать площадку для дискуссии, пригласив к участию в нем экспертов антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ, Программы развития ООН в Украине, Представительства ЕС в Украине, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы", - предложил Радецкий.

"В случае Вашего согласия, уважаемый Павел Дмитриевич, мы готовы провести соответствующее обсуждение в течение ближайших одного-двух дней", - добавил он.

В НАПК наглядно показали, что не устраивает Минюст в их порядке проверки Facebook/Радецький

Как сообщалось, 19 января Министерство юстиции в очередной раз выразило возмущение тем фактом, что Национальное агентство по предотвращению коррупции игнорирует его замечания относительно проверки деклараций чиновников.

24 ноября 2016 года НАПК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников. Позже в Министерстве юстиции заявили, что отказали в регистрации разработанного НАПК Порядка проверки электронной декларации из-за недостатков в нем.

Украинская правда