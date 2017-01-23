Довгий говорит, что чистый перед ГФС

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Понедельник, 23 января 2017, 17:42

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий настаивает, что ему нечего скрывать от работников ГФС, поскольку он задекларировал все доходы в соответствии с законодательством.

Об этом в говорится в сообщении его пресс-служба, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в последний раз ГФС давала оценку его декларации в сентябре прошлого года.

"Они (ГФС – ред.) потребовали дополнительные документы и по результатам проведенной проверки установили, что предоставленные мною данные являются достоверными. Этот факт фиксируется документом, копию которого мне выдали после проведенной проверки", - отметил депутат.

Довгий предполагает, что ходатайство Генеральной прокуратуры "политически мотивированное", поскольку не имеет никаких оснований для перепроверки сведений.

Как известно, Государственная фискальная служба поручила проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генпрокуратуры.

3 нардепов из этого списка уже отреагировали на назначенные проверки.

Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн. Кроме того, нардеп Довгий в 2015 году приобрел корпоративные права ООО "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Темы: декларация Верховная Рада
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