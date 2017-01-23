На Харьковщине на взятке поймали налоговика-начальника

Правоохранители в Харьковской области поймали при получении взятки главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц одной из налоговых инспекций в области.



Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"Женщину задержали во время передачи ей второго денежного транша - 8 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 20 тыс грн", - говорится в сообщении.



"По предварительным данным за вознаграждение инспектор пообещала не проводить проверок хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не применять штрафные санкции", - сообщили в ГПУ.



Указывается, что досудебное расследование проводится прокуратурой области по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом".



Украинская правда