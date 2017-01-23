Въезды в Киев во вторник могут быть заблокированы - Нацполиция

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Понедельник, 23 января 2017, 21:24

Движение транспорта на въездах в Киев 24 января может быть частично заблокирован.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - сказано в сообщении.

Нацполиция попросила водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов движения.

Украинская правда

Темы: полиция Киев акции
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Комментарии — 6
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IP: 91.219.252.---Сергей Семенец24.01.2017 01:12
mormono:
Сергей Семенец:
Кроме того, что кого-то из дебилоидов-перекрывателей точно со злости переедут, ничего от такого в час пик не добьются.
+1000
дебилоидов-перекрывателей на окраїну ..!!
как предлагал Віктор Фьодоріч - все протести і мітінгі на окраїну в спеціально огороженниє места.
жаль не успел...(((
Батя вернись, мочі нету....!!!!
Акции протеста с перекрытием дорог проводят с целью привлечения внимания общественности к проблеме, поднятой активистами. Здесь же мало того, что проблема в жадности самих протестующих, так еще и перекрытие вьездов столицы в утренний час пик привлечет негативное внимание к самим активистам, а не проблеме. Подобная акция напрочь лишена смысла, кроме как коллапсирование социальной ситуации.
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IP: 85.223.209.---Taras Orel24.01.2017 00:35
mormono:
arhetip001:
цікаво, яким чином можна "урахувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху"? якщо хтось мусить виїхати чи в'їхати завтра в Київ
Трамп прийде - Порядок наведе ...!!!!
Брехня. У Трампа нассичені гастролі по парадних Воронєжа, Самари та інших волгоградів
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IP: 65.19.167.---mormono23.01.2017 22:17
arhetip001:
цікаво, яким чином можна "урахувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху"? якщо хтось мусить виїхати чи в'їхати завтра в Київ
Трамп прийде - Порядок наведе ...!!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 89.187.142.---mormono23.01.2017 22:14
Сергей Семенец:
Кроме того, что кого-то из дебилоидов-перекрывателей точно со злости переедут, ничего от такого в час пик не добьются.
+1000
дебилоидов-перекрывателей на окраїну ..!!
как предлагал Віктор Фьодоріч - все протести і мітінгі на окраїну в спеціально огороженниє места.
жаль не успел...(((
Батя вернись, мочі нету....!!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 82.145.221.---Сергей Семенец23.01.2017 22:06
Кроме того, что кого-то из дебилоидов-перекрывателей точно со злости переедут, ничего от такого в час пик не добьются.
ОтветитьС цитатой
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