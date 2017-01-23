Въезды в Киев во вторник могут быть заблокированы - Нацполиция
Движение транспорта на въездах в Киев 24 января может быть частично заблокирован.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - сказано в сообщении.
Нацполиция попросила водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов движения.
Украинская правда
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Кроме того, что кого-то из дебилоидов-перекрывателей точно со злости переедут, ничего от такого в час пик не добьются.
дебилоидов-перекрывателей на окраїну ..!!
как предлагал Віктор Фьодоріч - все протести і мітінгі на окраїну в спеціально огороженниє места.
жаль не успел...(((
Батя вернись, мочі нету....!!!!
цікаво, яким чином можна "урахувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху"? якщо хтось мусить виїхати чи в'їхати завтра в Київ
цікаво, яким чином можна "урахувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху"? якщо хтось мусить виїхати чи в'їхати завтра в Київ
Кроме того, что кого-то из дебилоидов-перекрывателей точно со злости переедут, ничего от такого в час пик не добьются.
дебилоидов-перекрывателей на окраїну ..!!
как предлагал Віктор Фьодоріч - все протести і мітінгі на окраїну в спеціально огороженниє места.
жаль не успел...(((
Батя вернись, мочі нету....!!!!