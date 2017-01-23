Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраниться — МИД

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Понедельник, 23 января 2017, 22:15

Санкции, которые введены в отношении делегации Госдумы РФ в ПАСЕ, должны сохраняться.

Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - написала она в Twitter.

Как известно, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, которого в понедельник избрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ.

Украинская правда

Темы: ПАСЕ МИД
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