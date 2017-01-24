Порошенко наградил 43 военных-участников АТО

Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым наградил военных-участников антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей наградами отмечены 43 защитника - военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины, а также двое Военных врачей", - говорится в сообщении.

2 военнослужащих были награждены орденами Богдана Хмельницкого II степени, 7 - орденами Богдана Хмельницкого III степени, 15 - орденами "За мужество" III степени, 2 - орденами Даниила Галицкого.

В подразделениях Нацгвардии орденом "За мужество" III степени отмечены 4 военных.

Еще 13 военных и нацгвардейцев получил медали "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".