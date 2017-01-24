В Минюсте заявили о саботаже со стороны НАПК

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Вторник, 24 января 2017, 00:57

Министр юстиции Павел Петренко заявил о саботаже со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции из-за документа, который определяет порядок проведения проверки е-деклараций.

Об этом он заявил в эфире канала "112", передает "Укринформ".

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого уже саботажа. Наверное, НАПК - это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Ежедневно мы регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решениям правительства и законопроектам, которые попадают в парламент. Почему-то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация", - заявил Петренко.

По словам министра, все дело в том, что документ о порядке проверки деклараций чиновников должен был быть разработан еще в прошлом году, но делался под конец года и к его разработке не подпускали представителей министерства.

"Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы предлагали им, чтобы Минюст включился в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему тогда НАПК не пошел нам навстречу. Они разработали один вариант документа. Мы сделали свои замечания", - отметил он.

Петренко заявил, что разработанный документ несет угрозу работе по борьбе с коррупцией.

"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который вообще поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией", - отметил он.

Ранее, 23 января, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, заявил, что ситуация с регистрацией документов, которые должны дать "старт" осуществлению НАПК проверок е-деклараций, зашла в тупик.

Нацагентство по предотвращению коррупции предложило Министерству юстиции встретиться и обсудить варианты выхода из ситуации.

Как сообщалось, 19 января Министерство юстиции в очередной раз выразило возмущение тем фактом, что Национальное агентство по предотвращению коррупции игнорирует его замечания относительно проверки деклараций чиновников.

24 ноября 2016 года НАПК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников. Позже в Министерстве юстиции заявили, что отказали в регистрации разработанного НАПК Порядка проверки электронной декларации из-за недостатков в нем.

Темы: НАПК Минюст
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