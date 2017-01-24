На Харьковщине инспектор налоговой попалась на взятке

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Вторник, 24 января 2017, 02:43

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ во время получения взятки задержали главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц одной из налоговых инспекций в области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

"Женщину задержали "на горячем" во время передачи ей второго денежного транша - 8 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 20 тыс. грн", - говорится в сообщении.

 По предварительным данным за вознаграждение инспектор пообещала не проводить проверок хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не применять штрафные санкции.

 Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

 Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Темы: Харьковская область прокуратура взятка
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