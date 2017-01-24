Суд по продлению ареста Сущенко состоится 25 января - адвокат

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Вторник, 24 января 2017, 04:34

Суд по продлению срока содержания под стражей журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в Москве, пройдет 25 января.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Суд по продлению срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко состоится 25 января в 14.00 в Лефортовском районном суде", - отметил он.

Ранее сообщалось, что срок содержания Романа Сущенко под стражей заканчивается 30 января.

К заседанию суда защита готовит ходатайство о замене Сущенко меры пресечения на домашний арест с местопребыванием в консульской гостинице.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года. 

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Темы: Сущенко
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