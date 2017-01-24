Не вижу причин, чтобы США отменяли санкции против РФ – Порошенко

Украина не видит причин для отмены Соединенными Штатами Америки санкций против России, которая грубо нарушает международное право.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы не видим никаких причин, чтобы США отменяли санкции против России", – сказал Порошенко в ответ на вопрос о намеке президента США Дональда Трампа на возможность снятия Америкой санкции в отношении России.

"Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят санкции, если Россия выполнит минские соглашения, потому что Россия грубо нарушает международный закон: аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины", – сказал Порошенко

Он подчеркнул, что в декабре 2016 года Украина потеряла 22 бойцов, а за все время агрессии РФ погибли более 2,5 тысяч солдат и более 7,5 тысяч гражданских.

"И единственный инструмент мотивировать президента России выполнять минские соглашения – это санкции. Все зависит от России", – сказал Порошенко и выразил благодарность странам, которые солидарны с Украиной.

Ниинистё разделяет слова Порошенко.

"Это было бы хорошо – иметь возможность отменить санкции, но пока что для этого необходимо выполнение минских соглашений", – сказал финский президент.

Он напомнил, что санкции введены из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.

"Я не верю, что Соединенные Штаты изменят свое решение. Но санкции Европейского Союза и Штатов – это резни санкции. Они принимают свои собственные решения. И Финляндия уважает решение ЕС", – подчеркнул он.

Ниинистё также считает, что пока слишком рано говорить о новой администрации президента США Дональда Трампа.

"США – это традиционно старая демократия, и те идеи, которые стоят за этим, – очень стабильны. Поэтому мы должны немного подождать, чтобы увидеть изменения в практической политике", – сказал он.

Порошенко также сказал, что рано говорить об ожиданиях, но слушания в Сенате США не вызывают у него беспокойства.

Украинский президент напомнил слова Черчилля о том, что "в политике нет вечных друзей и вечных врагов, в политике есть интересы", а интересы США определялись более 200 лет назад – это демократия и свобода. По его словам, это и украинские интересы.

Алена Рощенко, УП