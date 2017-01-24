Хуг похвастался обещанием Захарченко не стрелять, когда ОБСЕ передвигается

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Вторник, 24 января 2017, 13:26

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что получил обещание от главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко соблюдать режим прекращения огня для свободного передвижения миссии.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Facebook.

Согласно сообщению, во вторник Хуг встретился с Захарченко и подчеркнул, что так называемая "ДНР" должна проявить готовность к сотрудничеству с СЦКК и обеспечить доступ и свободу передвижения СММ для эффективного мониторинга.

Он также потребовал от террористов ОРДО соблюдать режим прекращения огня, чтобы сотрудники ремонтных служб могли вести работы в зоне боевых действий.

"Господин Захарченко выразил готовность вооруженных формирований выполнять конкретные просьбы СММ относительно свободного передвижения и ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня на Донбассе с 00:00 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.

Украинская правда

Темы: Захарченко ОБСЕ Донбасс
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