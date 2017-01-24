Хуг похвастался обещанием Захарченко не стрелять, когда ОБСЕ передвигается

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что получил обещание от главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко соблюдать режим прекращения огня для свободного передвижения миссии.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Facebook.

Согласно сообщению, во вторник Хуг встретился с Захарченко и подчеркнул, что так называемая "ДНР" должна проявить готовность к сотрудничеству с СЦКК и обеспечить доступ и свободу передвижения СММ для эффективного мониторинга.

Он также потребовал от террористов ОРДО соблюдать режим прекращения огня, чтобы сотрудники ремонтных служб могли вести работы в зоне боевых действий.

"Господин Захарченко выразил готовность вооруженных формирований выполнять конкретные просьбы СММ относительно свободного передвижения и ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня на Донбассе с 00:00 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.

Украинская правда