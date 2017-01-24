Штаб АТО: Обстрел Красногоровки – один из масштабнейших за месяцы

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Вторник, 24 января 2017, 13:35

На мариупольском направлении в населенном пункте Красногоровка противник провел один из самых масштабных минометных обстрелов за последние месяцы.

Об этом на брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО.

"В Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта – за неполных 3 часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров", – рассказал Мотузяник.

Кроме этого на мариупольском направлении линии фронта от Павлополя до Широкино перестрелки продолжались в течение всей эпохи. При этом тяжелое вооружение – минометы – противник применял только на крайнем юге только в темное время суток.

В Новотроицком второй день подряд активным был снайпер противника.

Всего, по данным штаба, за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых – из минометов.

На луганском направлении зафиксированы 19 вражеских обстрелов, из них 8 было с применением орудий и минометов. На донецком – 6, 2 из которых – с применением минометов.

Также Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, 2 бойцов получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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