Порошенко пригрозил России ответными кибератаками

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Вторник, 24 января 2017, 13:54
zn.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина способна достойно ответить на кибератаки России.

Об этом он заявил во время встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в Хельсинки.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И у нас есть очень сильное киберподразделение, поэтому Украина может контратаковать", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что Украина - не единственная цель хакерских атак со стороны РФ, вся Европа и США тоже страдают от нападок агрессора, и это элемент гибридной войны. Поэтому, считает президент, международное сообщество должно придумать новую структуру глобальной безопасности.

Как сообщалось, в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос Порошенко возложил на президента РФ Владимира Путина ответственность за проблемы с глобальной безопасностью.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в 2016 году ежемесячно на сети НАТО производились в среднем 500 хакерских атак, что на 60% больше, чем годом ранее.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Росcия хакеры
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IP: 95.135.68.---FLAG24.01.2017 14:26
Колись,в 50-і роки 20-го століття М.С. Хрущов(також - відомий брехун і демагог) погрожував американцям своєю "міццю" і казав,що совдепія виробляє бойові континентальні ракети,як "пиріжки з маком"(насправді - не було жодної ракети,тоді як в американців - їх було сотні)...
Оце я кажу до того,що наш відомий брехун-гарант,бреше так - як і Хрущов - не брехав...
Тільки від брехні Хрущова,була якась користь і головне - він не крав і не знекорвлював совдепію... А цей бреше,краде і знекровлює Україну спільно з своїми "любими друзями" і бандитським олігархатом...
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