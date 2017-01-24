Порошенко пригрозил России ответными кибератаками
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина способна достойно ответить на кибератаки России.
Об этом он заявил во время встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в Хельсинки.
"Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И у нас есть очень сильное киберподразделение, поэтому Украина может контратаковать", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.
Он добавил, что Украина - не единственная цель хакерских атак со стороны РФ, вся Европа и США тоже страдают от нападок агрессора, и это элемент гибридной войны. Поэтому, считает президент, международное сообщество должно придумать новую структуру глобальной безопасности.
Как сообщалось, в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос Порошенко возложил на президента РФ Владимира Путина ответственность за проблемы с глобальной безопасностью.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в 2016 году ежемесячно на сети НАТО производились в среднем 500 хакерских атак, что на 60% больше, чем годом ранее.
Евгений Кизилов, УП
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Оце я кажу до того,що наш відомий брехун-гарант,бреше так - як і Хрущов - не брехав...
Тільки від брехні Хрущова,була якась користь і головне - він не крав і не знекорвлював совдепію... А цей бреше,краде і знекровлює Україну спільно з своїми "любими друзями" і бандитським олігархатом...