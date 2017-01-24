Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины
Министерство обороны Украины заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области (Россия).
Об этом на брифинге сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передают Українські новини.
"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - заявил он.
При этом Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В то же время он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.
Как сообщил Вершигора, на данный момент в РФ уже сформирован штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной).
Вершигора сообщил, что ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.
Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.
Также Вершигора отметил, что никаких санкций за нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россией не предусмотрено
Как сообщалось, Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа об укреплении безопасности в связи с формированием новой военной дивизии у украинской границы.
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