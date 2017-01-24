Пограничники поймали боевика, захватывавшего СБУ в Донецке

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники задержали украинца, который находился в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.



"Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НЗФ и в период с 2014 года до января 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников", - говорится в сообщении.



"Также 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в г. Донецк и нес службу на блокпостах", - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что его передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.



Украинская правда