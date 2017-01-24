Суд РФ оставил за решеткой "крымского диверсанта" Захтея

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Вторник, 24 января 2017, 15:03

Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Об этом во вторник сообщает "Новая газета".

Судья решил оставить без изменений постановление Лефортовского суда, который ранее продлил до 7 марта срок содержания обвиняемого под стражей.

Во вторник также должно было состояться заседание Мосгорсуда по жалобе защиты другого "крымского диверсанта" Евгения Панова, однако, как сообщила изданию адвокат Ольга Динзе, рассмотрение было перенесено на четверг.

Как известно, 10 августа 2016 ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории аннексированного Крыму.

Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращении которым погибли российские военнослужащий и пограничник, состоялись, по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа.

ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц. Первым стало известно имя Евгения Панова.

Затем стало известно о задержании Андрея Захтия, который работал в Крыму таксистом.

Позже Панов написал заявление в СК РФ с жалобой на пытки, которые, по его словам, применялись к нему в течение шести дней после задержания в ночь на 7 августа 2016 года.

Захотел также написал в Следственный комитет заявление о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

Темы: Росcия суд
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