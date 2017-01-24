Сокращения на фабрике Roshen в Липецке растянут до ноября

В управление труда и занятости Липецкой области РФ поступило уведомление о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике "Рошен".

Как сообщил российскому "Интерфаксу" первый заместитель начальника управления Виктор Кирей, на фабрике планируют сократить 697 человек – и начнут сокращение в двадцатых числах апреля.

"Примерно половина сотрудников будет сокращена в апреле-мае, остальные – до ноября", – уточнил он.

Так, 209 операторов линии по производству пищевой продукции уволят с апреля по июнь, 44 старших оператора линии – в мае-июне, 87 укладчиков-упаковщиков – в апреле-мае.

С мая по сентябрь запланировано сократить 10 начальников отделов, в мае-июне – 23 ремонтников, в сентябре-октябре – трех инженеров, в октябре-ноябре – заместителя главного бухгалтера.



По словам Кирея, управление по труду и занятости намерено оказать работникам фабрики содействие в дальнейшем трудоустройстве.

"Мы будем взаимодействовать с сотрудниками фабрики. Вчера собирались у заместителя главы администрации города для того, чтобы обговорить, как действовать, чтобы помочь людям. Будем взаимодействовать с работодателями для того, чтобы организовать консультации", – сказал российский чиновник.



"В ближайшем будущем должны подать списки с персональными данными, тогда будем предметно вести речь с работниками, что-то предлагать, искать варианты", – добавил он.

Как известно, Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" входит в украинскую корпорацию "Roshen", которой владеет президент Петр Порошенко, а во время его каденции управляет "слепой траст".

В Украине многие упрекали Порошенко за то, что он и не продал корпорацию, и не закрывает фабрику в России, платя налоги агрессору. В Липецке же работники просили не закрывать фабрику, так как там проблематично найти работу.

20 января 2017 года стало известно, что "Roshen" планирует приостановить производство на Липецкой фабрике в апреле текущего года по экономическим и политическим причинам.

Алена Рощенко, УП