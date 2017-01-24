Сокращения на фабрике Roshen в Липецке растянут до ноября

176 просмотров
0
Вторник, 24 января 2017, 15:28

В управление труда и занятости Липецкой области РФ поступило уведомление о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике "Рошен".

Как сообщил российскому "Интерфаксу" первый заместитель начальника управления Виктор Кирей, на фабрике планируют сократить 697 человек – и начнут сокращение в двадцатых числах апреля.

"Примерно половина сотрудников будет сокращена в апреле-мае, остальные – до ноября", – уточнил он.

Так, 209 операторов линии по производству пищевой продукции уволят с апреля по июнь, 44 старших оператора линии – в мае-июне, 87 укладчиков-упаковщиков – в апреле-мае.

С мая по сентябрь запланировано сократить 10 начальников отделов, в мае-июне – 23 ремонтников, в сентябре-октябре – трех инженеров, в октябре-ноябре – заместителя главного бухгалтера.

По словам Кирея, управление по труду и занятости намерено оказать работникам фабрики содействие в дальнейшем трудоустройстве.

"Мы будем взаимодействовать с сотрудниками фабрики. Вчера собирались у заместителя главы администрации города для того, чтобы обговорить, как действовать, чтобы помочь людям. Будем взаимодействовать с работодателями для того, чтобы организовать консультации", – сказал российский чиновник.

"В ближайшем будущем должны подать списки с персональными данными, тогда будем предметно вести речь с работниками, что-то предлагать, искать варианты", – добавил он.

Как известно, Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" входит в украинскую корпорацию "Roshen", которой владеет президент Петр Порошенко, а во время его каденции управляет "слепой траст".

В Украине многие упрекали Порошенко за то, что он и не продал корпорацию, и не закрывает фабрику в России, платя налоги агрессору. В Липецке же работники просили не закрывать фабрику, так как там проблематично найти работу.

20 января 2017 года стало известно, что "Roshen" планирует приостановить производство на Липецкой фабрике в апреле текущего года по экономическим и политическим причинам.

Алена Рощенко, УП

Темы: Roshen Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В РФ хотят перезапустить Липецкую фабрику 20 января 2017, 17:28
Из-за закрытия Roshen в Липецке уволят более 700 человек 20 января 2017, 12:43
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику 20 января 2017, 10:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука
Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины
Порошенко пригрозил России ответными кибератаками
Штаб АТО: Обстрел Красногоровки – один из масштабнейших за месяцы
Все новости
Лайфхак

Обещания себе и 7 советов, как их соблюсти

I/am/from

Надя Пожарская рассказывает о детстве в США, Китае и Великобритании