Кума Путина заблокировали на Facebook

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Вторник, 24 января 2017, 18:24

Facebook заблокировал страницу кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом говорится на официальном сайте украинского политика.

"21 января, после того как (… было) опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт (…) были заблокированы без каких бы то ни было объяснений", - сказано в заявлении.

Пресс-служба Медведчука отмечает, что получила доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого политика.

В заявлении также указывается на то, что блокирование аккаунта Медведчука "является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием".

Украинская правда

Темы: Медведчук
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Комментарии — 5
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IP: 176.36.153.---Олександр Металлич24.01.2017 22:01
Анатолій Яковенко:
Давно пора його самого блокувати разом з шоколадним товаришем
Ботік, так ти з Панами, чи з Києва? А може з расєї?
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IP: 212.86.229.---wizard999924.01.2017 21:40
Краще всього, не звегтати уваги на це бидло,він цього не заслуговує.
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_24.01.2017 19:42
"Про це йдеться на офіційному сайті українського політика" - це хто український політик? Він зрадник і місце йому в тюрмі...
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко24.01.2017 18:59
Давно пора його самого блокувати разом з шоколадним товаришем
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IP: 178.92.10.---Adam Viter24.01.2017 18:46
Цей сайт кума Путіна створено в Україні цілковито не державно. мовою, точніше сказати. - мовою окупанта?
Точно як в передачі "Страшне перо не в гусака", на Першому загальнонаціональному каналі українського телебачення.
А десь україномовну версію можна почитати, щоб була на державній мові? Чи тільки в Канаді?
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