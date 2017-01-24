Кума Путина заблокировали на Facebook
Facebook заблокировал страницу кума президента России Виктора Медведчука.
Об этом говорится на официальном сайте украинского политика.
"21 января, после того как (… было) опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт (…) были заблокированы без каких бы то ни было объяснений", - сказано в заявлении.
Пресс-служба Медведчука отмечает, что получила доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого политика.
В заявлении также указывается на то, что блокирование аккаунта Медведчука "является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием".
Украинская правда
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Давно пора його самого блокувати разом з шоколадним товаришем
Точно як в передачі "Страшне перо не в гусака", на Першому загальнонаціональному каналі українського телебачення.
А десь україномовну версію можна почитати, щоб була на державній мові? Чи тільки в Канаді?