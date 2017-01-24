ВРП уволила десять судей, еще двоих отстранила из-за взяток

Высший совет правосудия во время заседания 24 января уволил 10 судей с должностей по общим обстоятельствам.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

В частности, ВРУ уволила 8 судей в связи с подачей заявлений об отставке, еще двух судей уволили по собственному желанию.

Кроме того, Высший совет правосудия временно отстранил от должностей двух судей, задержанных на взятке: судью хозяйственного суда города Киева Любомира Головатюка (до 13 марта 2017 года) и судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Людмилу Горячковскую.

Как известно, судья Любомир Головатюк фигурирует в ряде журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденции Межигорье Януковичу.

14 января Печерский суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка и установил залог в сумме 293 тыс. гривен. Судья внес залог и вышел из-под стражи.

12 января правоохранители задержали судью Головатюка по подозрению в вымогательстве 16 тысяч долларов взятки. Он был задержан при получении части средств в сумме 10 тысяч долларов.

Украинская правда