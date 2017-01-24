Один военный получил ранение в зоне АТО во вторник

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Вторник, 24 января 2017, 19:52

Пророссийские боевики во вторник 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Зайцево.

Украинская правда

Темы: АТО
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