Один военный получил ранение в зоне АТО во вторник
Пророссийские боевики во вторник 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - сказано в сообщении.
В то же время на Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Зайцево.
Украинская правда
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