Гройсман назвал львовских чиновников беспомощными и дал поручение

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Вторник, 24 января 2017, 23:17

Премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решение по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой.

Об этом по результатам совещания сообщила пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что решение проблемы по утилизации отходов относится к компетенции городских властей, однако правительство готово оказать необходимую поддержку.

"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а наверное, и год, системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается", - сказал он.

"Жители города Львов не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - добавил Гройсман.

Глава правительства отметил, что в городском бюджете Львова есть достаточно денег для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто недопустимо", - подчеркнул Гройсман.

В свою очередь Синютка отметил, что городская власть не имеет видения стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами.

По результатам встречи премьер поручил председателю Львовской ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

Как известно, мэр Львова Андрей Садовый видит опасность обвала и выплеска инфильтратов на Грибовицкой свалке.

30 мая произошел завал на Грибовицкой свалке, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовское мусор стали вывозить в другие города Украины.

Подробнее о ситуации с мусором во Львове читайте в материале УП "Завал Садового. Почему Львов попал в мусорный коллапс" и интервью Садового на УП.

Украинская правда

Темы: Львов Гройсман
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