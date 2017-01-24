Оппоблок заступился за Пинчука
Оппозиционный выступил с требованием к власти прекратить давление, которое она якобы оказывает на бизнесмена Виктора Пинчука после выхода его статьи в The Wall Street Journal.
Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном во вторник вечером.
"Начатое СБУ расследование по публикации в американском СМИ – это преследование за открытое изложение своей гражданской позиции", - считают в Оппоблоке.
"Расследование СБУ с формулировкой "семантико-текстуальная проверка" может быть применено против любого журналиста, политика или простого гражданина. Фактически этим объявлена внутренняя "гибридная война" против гражданского общества в Украине – путем дискредитации и запугивания наиболее активных и думающих граждан", - заявили в политсиле.
Оппоблок требует от СБУ прекратить "преследование Виктора Пинчука, которое создает опасный прецедент".
Как известно, СБУ проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.
Перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.
Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука в рамках форума в Давосе.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.