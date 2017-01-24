Оппоблок заступился за Пинчука

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Вторник, 24 января 2017, 23:46

Оппозиционный выступил с требованием к власти прекратить давление, которое она якобы оказывает на бизнесмена Виктора Пинчука после выхода его статьи в The Wall Street Journal.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном во вторник вечером.

"Начатое СБУ расследование по публикации в американском СМИ – это преследование за открытое изложение своей гражданской позиции", - считают в Оппоблоке.

"Расследование СБУ с формулировкой "семантико-текстуальная проверка" может быть применено против любого журналиста, политика или простого гражданина. Фактически этим объявлена внутренняя "гибридная война" против гражданского общества в Украине – путем дискредитации и запугивания наиболее активных и думающих граждан", - заявили в политсиле.

Оппоблок требует от СБУ прекратить "преследование Виктора Пинчука, которое создает опасный прецедент".

Как известно, СБУ проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.

Перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука в рамках форума в Давосе.

Украинская правда



Темы: Пинчук Оппозиционный блок
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