Подозреваемый в убийстве полицейских в Днепре хочет суда присяжных

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Среда, 25 января 2017, 00:49

Александр Пугачев, который подозревается в убийстве полицейских в Днепре 25 сентября, просит, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, на прошлой неделе состоялся суд, который рассмотрел вопрос и продолжил Пугачеву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Кроме того, Пугачеву письменно сообщено о подозрении по статьям 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 статьи 262, а также об уголовном производстве по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси - 115 статья.

Сейчас материалы дела направлены в суд.

"Суд изучит материалы дела и будет назначено судебное разбирательство. Дело будет рассматриваться в суде по территориальности совершения уголовного преступления", - отметил Тракало.

Он добавил, что во время прошлого судебного заседания Пугачев заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, однако решение по этому вопросу еще не принималось.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Украинская правда

Темы: полиция Днепр
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