Дело Чийгоза: видеоматериалы опровергают аргументы обвинения

Подконтрольный России "суд" по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, рассмотрел представленные обвинением видеоматериалы, которые на самом деле опровергают аргументы обвинения.

Об этом сообщила жена Чийгоза Эльмира Аблялимова в facebook.

" В просмотренных видеоматериалах отсутствуют указанные потерпевшими и свидетелями предметы, которые они якобы видели в руках проукраински настроенных митингующих- кирки, топорища, черенки от лопат и др. предметы. Не находят подтверждения и показания о применении газа. Просмотренные нами видеоматериалы указывают на неправдивость и противоречивость показаний ранее опрошенных потерпевших и свидетелей, а также несостоятельность выдвинутого против Ахтема Чийгоза обвинения", - отметила Аблялимова.

По ее словам, в одном из сюжетов наблюдалась давка, которая произошла на линии соприкосновения двух противоположных митингов, проходивших у стен Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

"Причём, давление осуществлялось с обеих сторон, было не управляемым, хаотичным, не одномоментным, носило локальный, а не массовый характер. Видеоматериалы (видеоряд более 40 минут) также показали уровень шума на митинге, при котором не возможно расслышать чьи-либо крики и высказывания" , - рассказала жена Чийгоза.

Ранее адвокат Николай Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.