Свидетели в "суде" над Чийгозом не узнают своих показаний

Адвокаты по "делу 26 февраля" выразили сомнения в том, что показания стороны обвинения не сфальсифицированы во время следствия.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Во время заседания подконтрольного РФ Центрального районного суда Симферополя 20 января допросили нескольких свидетелей, показания которых существенно отличались от тех, что они дали ранее во время предварительного следствия.

Один из свидетелей, Николай Козицкий, работал в феврале 2014 года начальником отдела эксплуатационного режима Верховной Рады АР Крым. 26 февраля, во время митинга крымских татар и проукраинских активистов у здания Верховной Рады, он находился внутри помещения и наблюдал за тем, что происходит на улице из окон.

По словам свидетеля, никаких столкновений между проукраинскими активистами и пророссийскими активистами партии "Русское единство", которые противодействовали проведению митинга, он не видел. Однако в его предыдущих показаниях утверждается, что "радикально настроенные участники митинга, которые кричали "Аллах Акбар", "Слава Украине", "Крым - это Украина", двинулись от фонтана в направлении сторонников партии "Русское единство"и начали их бить".

"Это что, в моих показаниях такое?" - Удивился свидетель, после чего суд проверил, его ли подпись стоит под показаниями.

Аналогичные противоречия были обнаружены в показаниях главного специалиста горадминистрации Марины Шаповаловой, которая утверждала, что не принимала заявления на проведение митинга у представителя "Русского единства", а сообщение от Меджлиса поступило утром 26 февраля.

Следователь в ее показаниях написал, что сообщения были приняты администрацией.

Заместитель начальника полиции по Красногорском района Павел Поросенко также выступил 20 января в качестве свидетеля. Полицейский рассказал, что руководил группой из десяти милиционеров, которые осуществляли охрану правопорядка во время митинга, никаких правонарушений не наблюдал. При этом в предыдущих показаниях говорится о массовых драках, которые якобы были между сторонниками целостности Украины и "Русского единства".

"Сегодня допросили четырех свидетелей. После каждого допроса объявлялись предыдущие показания из-за множества противоречий. Их действительно много, поэтому у нас, адвокатов и подсудимых, очень много вопросов, как складывались эти протоколы допросов, каким образом подписывались, и по этому поводу адвокаты даже высказывались о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые давали и брали показания, - отметил адвокат Эдем Семедляев.

Ранее адвокат Николай Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.