Сенат США утвердил постпредом при ООН Никки Хейли

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Среда, 25 января 2017, 03:28

Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Об этом пишет DW.com.

Сенат США утвердил ее кандидатуру во вторник, 24 декабря. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против - 4.

Хейли родилась в Южной Каролине в семье мигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором. Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее во время слушаний в Сенате о ее утверждении Хейли заявила, что США не могут доверять России и должны увидеть "позитивные шаги" с ее стороны прежде, чем ослаблять санкции.

Темы: США ООН
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