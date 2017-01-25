В Словакии открыли мини-штаб развертывания НАТО на Востоке Европы

970 просмотров
0
Среда, 25 января 2017, 06:39

В столице Словакии Братиславе торжественно открыли Подразделение интеграции сил НАТО (NFIU), имеющий целью готовить меры развертывания сил быстрого реагирования НАТО в регионе в случае необходимости.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Сигнал ясен: НАТО здесь, в Словакии. Мы преданы защите вашей страны и вашего народа от любой угрозы или акта агрессии", - заявил на церемонии открытия помощник генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджани Илдем.

В штабе будет работать 41 военный - 21 из Словакии и 20 в порядке очередности из других стран НАТО. Полностью этот центр должен заработать в июне.

Союз НАТО, в соответствии с решениями своего саммита в Уэльсе в сентябре 2014 года, в ответ на новую агрессивность России принял ряд мер по повышению своей боевой готовности, среди которых было создание новых Сил быстрого реагирования и Сил высокой готовности, а также ряда мини-штабов в странах Восточной Европы, которые должны заниматься подготовкой для возможного воздействия этих и других сил НАТО.

Эти Подразделения интеграции сил НАТО уже работают в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии, такие же центры в Венгрии и Словакии присоединятся к ним в ближайшие месяцы. Также в НАТО рассматривают возможность создать и дальнейшие такие подразделения.

Темы: Словакия НАТО Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Премьер Словакии призвал лидеров ЕС прекратить опасные референдумы 3 января 2017, 21:10
Еще не Лас-Вегас, уже не Луганск. Польша ждет полмиллиона украинцев на работу 23 декабря 2016, 09:33
Порошенко отправляет Мушку к Киске 25 ноября 2016, 16:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У Омеляна снова заговорили о повышении цен на ж/д билеты
Троян и Крищенко снялись с конкурса на должность главы Нацполіції
Стала известна фамилия еще одного депутата, которого проверяет ГПУ
Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном
Все новости
Музыка недели

Плейлист от сооснователя dontstop.agency Екатерины Скуридиной

Юрий Андрухович

Оказывается, я всю жизнь пишу одну и ту же книгу