Трамп готовит приказ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду отдаст распоряжение о начале строительства стены на сухопутной границе с Мексикой.

Об этом сообщает The New York Times.

Во время визита в департамент внутренней безопасности в среду Трамп планирует подписать распоряжение о выделении федеральных средств на строительство стены на южной границе.

Как известно, во время избирательной кампании Трамп выступал за ограничение миграции в США из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить.

"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" - написал Трамп накануне в twitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!