Трамп готовит приказ о строительстве стены на границе с Мексикой

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Среда, 25 января 2017, 07:08

Президент США Дональд Трамп в среду отдаст распоряжение о начале строительства стены на сухопутной границе с Мексикой.

Об этом сообщает The New York Times.

Во время визита в департамент внутренней безопасности в среду Трамп планирует подписать распоряжение о выделении федеральных средств на строительство стены на южной границе.

Как известно, во время избирательной кампании Трамп выступал за ограничение миграции в США из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить.

"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" - написал Трамп накануне в twitter.

Также, как сообщалось, в среду президент США намерен подписать несколько указов, которые серьезно ограничат въезд в страну для выходцев с Ближнего Востока, мусульманских стран, которые, как пишет издание, считаются "склонными к терроризму".

Темы: США Трамп граница беженцы миграция
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Комментарии — 1
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IP: 46.172.153.---vlad25.01.2017 10:49
Щось незрозуміле він робить. Як так - від сили кілька днів тому став Президентом і вже вник, розібрався та прийшов до висновку, що стіна потрібна??? А може вона не окупиться, а може є інші шляхи проникнення мексіканців в США.... Ту є над чим подумати....
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