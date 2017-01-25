TI объяснила, что тянет Украину на коррупционное дно, и предложила 5 шагов

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Среда, 25 января 2017, 10:32

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что безнаказанность и недействующее правосудие не дают Украине совершить прорыв в преодолении коррупции:

Так он прокомментировал позицию Украины в Индексе восприятия коррупции за 2016 год, сообщает "Transparency International – Україна".

"За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных позитивных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, новому антикоррупционному законодательству", – отметил он.

"Но безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет позитивные достижения и не дает реформе состояться. Отсутствие результатов по возвращению средств режима Януковича и его соратников – яркое тому свидетельство", – добавил Юрчишин.

"Если не произойдет реального очищения системы правосудия – мы не сможем разомкнуть круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень. Улучшение СРІ невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы, которая будет надежной для инвесторов и бизнеса", – убежден он.

Аналитик TI-Украина Александр Калитенко в интервью DW также сказал, что рост в индексе СРІ на 2 балла "недостаточен для страны, власти которой назвали борьбу с коррупцией своим главным приоритетом".

"Отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров держат Украину на "коррупционном дне", – сказал он.

"Несмотря на проведение реформ, средние граждане и украинский бизнес, международные наблюдатели сейчас скептически настроены по поводу успешности борьбы с коррупцией в Украине. Есть высокие ожидания. А институты, которые призваны обеспечивать верховенства права, к сожалению, слабые", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что не наказаны Виктор Янукович и его соратники, не возвращены государству активы, да и на факты коррупции нынешних властей "не было надлежащей реакции".

Калитенко отметил, что есть определенные результаты у НАБУ, где расследуют уже 25 производств по анализу электронных деклараций, а вот "результатов НАПК до сих пор нет".

"В бюджет возвращено порядка 400 миллионов гривен благодаря ликвидации разных "схем" в "Запорожьеоблэнерго", "Укргазвыдобування", делу военного прокурора сил АТО Кулика и т.п. Но есть и много препятствий. В качестве примера – дело судьи Чауса...", – сказал эксперт.

 

Тransparency International Украина предлагает 5 шагов для реальных антикоррупционных изменений:

- Создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов в качестве нейтральных наблюдателей и партнеров.Очистить политическую верхушку от коррупционеров и наказать ее.

- Вернуть активы, украденные у государства бывшим президентом Виктором Януковичем и его соратниками. Обеспечить суд над ними.

- Немедленно начать проверку e-деклараций и мониторинг образа жизни, обеспечить соответствующее наказание, которое бы не было выборочным.

- Расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро, позволив ему независимо прослушивать должностных лиц.

- Провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи госбюджета, годовые планы госзакупок, информация о проведении закупок и заключенных контрактах.

Алена Рощенко, УП

Темы: коррупция рейтинг
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев25.01.2017 10:46
Наша влада, як "Моісей", взялися водити країну "по пустелі" до Європи. Водили, водили, а у підсумку опиняємося "разом з Росією на 131 місці ще з Іраном, Казахстаном та Непалом". Українцям слід збагнути, що для цієї влади (моїсеїв) корупція є нездоланною перепоною.
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