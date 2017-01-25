Умерову готовят обновленное обвинение

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Среда, 25 января 2017, 11:11

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерова готовят обновленное обвинение.

Об этом Умеров сообщил на на своей странице в Facebook.

"Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю.

После "встречи" расскажу в рамках дозволенного", - написал Умеров. В свою очередь сообщество "Кримські політв’язні" повідомило, що швидше за все, до матеріалів справи Умерова долучать лінгвістичну експертизу.

12 мая ФСБ в оккупированном Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации.

Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Украинская правда

Темы: Меджлис Крым
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