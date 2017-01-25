Украина не выдаст РФ грузина-атошника, если ему угрожает опасность

1723 просмотра
0
Среда, 25 января 2017, 11:16

Если Гии Церцвадзе грозит смерть или пытки, то Украина откажет России в его передаче.

Об этом грузинскому каналу "Рустави 2" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, сообщив о комментарии в Фейсбук.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, указывающее на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи ", - сказал он.

"Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины. Мы работаем и поддерживаем отношения с грузинскими правоохранительными органами", - сказал Енин.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У Омеляна снова заговорили о повышении цен на ж/д билеты
Троян и Крищенко снялись с конкурса на должность главы Нацполіції
Стала известна фамилия еще одного депутата, которого проверяет ГПУ
Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном
Все новости
Музыка недели

Плейлист от сооснователя dontstop.agency Екатерины Скуридиной

Юрий Андрухович

Оказывается, я всю жизнь пишу одну и ту же книгу