Троян и Крищенко снялись с конкурса на должность главы Нацполіції

И.о. руководителя Национальной полиции Вадим Троян и глава Нацполіції Киева Андрей Крищенко сняли свои кандидатуры с конкурса на должность руководителя Национальной полиции Украины.

Об этом они сообщили в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области", - написал Крищенко.

"Так бывает - и надо уважать Закон. Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины", - заявил на своей странице Троян.

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