В феврале в Крыму появится украинское радио - Нацсовет

838 просмотров
1
Среда, 25 января 2017, 14:25

С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в оккупированный Россией Крым.

Об этом в своем Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он рассказал о завершении строительства радиотелепередающий станции в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м.

По словам Костинского, сигнал радиостанций начнет передаваться уже в феврале этого года.

"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио, Meydan, Радио Крим.Реалии, Херсон FM", - отметил он.

 

Отвечая на вопрос одного из пользователей Facebook о том, будет ли получать сигнал Симферополь и зачем тогда этот проект, если нет, он ответил:

"Сейчас организуем вещание на FM-волнах и впереди - цифровое телевидение. Конечно, вещание на FM-частотах, в силу законов физики, не сможет охватить весь Крым. Но в зону уверенного приема радиосигнала с Чонгара входят: Генический район Херсонской области (здесь есть дефицит украинского радиовещания), Джанкой (АР Крым) и Джанкойский район, г. Красноперекопск, г. Армянск и Красноперекопский районы (АР Крым) ", - сказал он.

"Сигналом украинского вещания на севере Крыма будет охвачено в совокупности около 200 тыс. человек", - отметил Костинский.

Ни о Южном береге Крыма, ни о Симферополе Костинский так и не ответил, но отметил, что "это один из первых шагов в развитии вещания в Крыму".

Украинская правда

Темы: Крым телевидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд в аннексированном Крыму не продлил арест Сулейманову 25 января 2017, 15:03
Оккупанты Крыма обжаловали решение суда Амстердама по скифскому золоту 25 января 2017, 14:57
Задержание Полозова: Минстец и Чубаров заявляют об усилении репрессий в Крыму 25 января 2017, 14:09
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.166.121.---Починитель Пишущих Машинок25.01.2017 15:57
А кто его будет слушать это радио?Зачем нам новости из Украины?Да и сейчас в кабельных сетях полно украинских каналов..кто хочет-смотрит.Вообще без проблем.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Под Киевом осквернили Быковнянский мемориал
Порошенко рассказал о подрывной деятельности Путина в ЕС
Полозов вышел из ФСБ: Следователь меня припугнул
Как проверять е-декларации, определят в Кабмине
Все новости
Видео

В "Ла Ла Ленд" нашли аллюзии на классические фильмы и объединили их в видео

Фото

10 самых дорогих художниц нашего времени