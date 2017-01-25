Суд по "квартирному делу" Лещенко перенесли

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Среда, 25 января 2017, 15:39

Печерский районный суд города Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение так называемого "квартирного дела" народного депутата Сергея Лещенко.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам рассмотрение перенесли из-за изменений в расписании.

"Поскольку судья находится в совещательной комнате, то рассмотрение дела перенесено на дату, которую сообщат позже", - сказал он.

Он подчеркнул, что позиция защиты состоит в том, что протоколы следствия является фикцией.

"Единственное доказательство – это справка, которая не является ни экспертизой, ни исследованием специалиста, где два эксперта, которых не предупреждали об уголовной ответственности, написали, что они проанализировали несколько объявлений в Интернете на рекламном сайте и нашли цену дороже. Поэтому это искусственно созданное доказательство", - сказал он.

"Застройщик в своих объяснениях четко указал, что никаких подарков или скидок он не предоставлял, что это была акция, которая была общедоступной", - сказал Лещенко.

Как известно, ГПУ во вторник опубликовала приглашение нардепа Сергея Лещенко на судебное заседание 25 января по Печерского районного суда в рамках привлечении его к административной ответственности.

В нем указывалось, что в случае уклонения от явки по вызову судьи Лещенко может быть силой доставлен полицией.

НАПК просит суд оштрафовать Лещенко за нарушения при покупке квартиры в Киеве.

Заявление об обнаружении признаков админнарушении НАПК обнародовало 1 декабря 2016.

Также Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.

Лещенко утверждает, что все обвинения являются ложными, а заказ на его преследование поступило с Банковой.

Александр Шумилин, УП

Темы: суд Лещенко
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк25.01.2017 16:17
Лещенко сам завжди створює штучні докази, по всім опонентам, немаючи жодного юридичного підґрунття, але коли це стосується його, то все не правда, хоча ринкова ціна хто живе в Києві знає яка, і дуже простій людині як Серьожа купти цю квартиру!
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