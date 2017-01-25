Суд по "квартирному делу" Лещенко перенесли
Печерский районный суд города Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение так называемого "квартирного дела" народного депутата Сергея Лещенко.
Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".
По его словам рассмотрение перенесли из-за изменений в расписании.
"Поскольку судья находится в совещательной комнате, то рассмотрение дела перенесено на дату, которую сообщат позже", - сказал он.
Он подчеркнул, что позиция защиты состоит в том, что протоколы следствия является фикцией.
"Единственное доказательство – это справка, которая не является ни экспертизой, ни исследованием специалиста, где два эксперта, которых не предупреждали об уголовной ответственности, написали, что они проанализировали несколько объявлений в Интернете на рекламном сайте и нашли цену дороже. Поэтому это искусственно созданное доказательство", - сказал он.
"Застройщик в своих объяснениях четко указал, что никаких подарков или скидок он не предоставлял, что это была акция, которая была общедоступной", - сказал Лещенко.
Как известно, ГПУ во вторник опубликовала приглашение нардепа Сергея Лещенко на судебное заседание 25 января по Печерского районного суда в рамках привлечении его к административной ответственности.
В нем указывалось, что в случае уклонения от явки по вызову судьи Лещенко может быть силой доставлен полицией.
НАПК просит суд оштрафовать Лещенко за нарушения при покупке квартиры в Киеве.
Заявление об обнаружении признаков админнарушении НАПК обнародовало 1 декабря 2016.
Также Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.
Лещенко утверждает, что все обвинения являются ложными, а заказ на его преследование поступило с Банковой.
Александр Шумилин, УП
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