Луценко: России не будут выдавать грузина-атошника

В Украине есть все основания не передавать России грузина Гию Церцвадзе, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил.



Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он рассказал, что у 24 января "лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г. Таргамадзе".



"Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Тсерцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовала обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - написал Луценко.



Как известно, в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.



17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.



Мужчину объявили в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Украинская правда