Прокуратура говорит, что доказала вину убийцы двух полицейских в Днепре

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Среда, 25 января 2017, 16:40

Расследование убийства двух патрульных полицейских в Днепре завершили и дело передали в суд.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает "УНИАН".

По его словам, вина Пугачева доказана: согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушев. Главные доказательства – это показания очевидцев, которые явятся в суд.

По словам прокурора, в общем провели 44 судебные экспертизы и более 150 допросов.

Оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.

Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался.

Известно, что слушания по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушания будут рассматривать присяжные.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения полицейского Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Пугачев попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Темы: суд убийство
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