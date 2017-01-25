Прокуратура говорит, что доказала вину убийцы двух полицейских в Днепре
Расследование убийства двух патрульных полицейских в Днепре завершили и дело передали в суд.
Об этом сообщил во время брифинга заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает "УНИАН".
По его словам, вина Пугачева доказана: согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушев. Главные доказательства – это показания очевидцев, которые явятся в суд.
По словам прокурора, в общем провели 44 судебные экспертизы и более 150 допросов.
Оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.
Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался.
Известно, что слушания по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушания будут рассматривать присяжные.
Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения полицейского Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.
Пугачев попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
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