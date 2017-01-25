Насиров: Я – поклонник Трампа

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Среда, 25 января 2017, 17:08

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что является поклонником президента США Дональда Трампа.

"Да, я являюсь поклонником (Дональда) Трампа, был в США (на инаугурации президента США). Интересно было посмотреть на такое событие", - прокомментировал председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров свою поездку в Америку.

Он добавил, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения на инаугурации президента США. "Я не думаю, что там такая большая стоимость, мне кажется, билет на инаугурацию стоит 200 или 300 долларов", – сказал Насиров.

 

Насиров с семьей - на инаугурации Трампа
edition.cnn.com

Как сообщалось, инаугурацию Трампа посетили и другие украинские политики.

Українські новини, УНИАН

Темы: Насиров
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IP: 174.118.70.---smartmen25.01.2017 19:45
То нехай покаже запрошення - прихлипник.
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