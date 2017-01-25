Суд снял арест с катера, который арестовали за долги нардепа Винника

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Среда, 25 января 2017, 18:09

Суд снял арест с прогулочного катера, который был арестован за долги народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ивана Винника.

Такое решение Апелляционный суд Херсонской области принял 17 января.

Речь идет о прогулочном катере "Bombardier Speedser 200".

Исполнительная служба ранее арестовывала четыре катера за долги Ивана Винника перед "Альфа-Банком". Среди них был и катер Елены Винник.

Однако бывшая жена Ивана Винника - Елена Винник - обжаловала арест в суде. Женщина сообщила, что катер является ее собственностью еще с 2010 года, когда она при разводе отсудила у Винника часть имущества.

Суд признал требования экс-жены Винника и снял арест. Судьба остальных трех катеров неизвестна.

Также 10 января Шевченковский суд Киева отказал "Альфа-Банку", который пытался ограничить нардепа Винника в выезде за границу. Суд указал на отсутствие доказательств, что должник Винник уклоняется от исполнения решения суда.

За последние несколько лет нардеп Винник почти лишился любого движимого и недвижимого имущества. Поэтому, как известно из судебного реестра, в 2015 году госисполнителям пришлось взимать 20% с зарплаты нардепа

В 2015 году нардепу принадлежал автомобиль "БМВ", в 2008 году, а также ¼ квартира в г. Новая Каховка Херсонской области. Впоследствии нардеп сообщил, что с начала 2016-го доля в квартире ему больше не принадлежит.

Поэтому нардеп официально проживает в гостиничном номере в Киеве, деньги на аренду которого получает из бюджета.

Бывшая жена Винника после развода получила в собственность пятикомнатную квартиру, катер, гидроцикл, земельный участок площадью 1,9 га в с. Деревянка Киевской области.

Как сообщалось, Иван Винник и его бизнес-партнер Станислав Ткачук имеют задолженность перед банками на сумму 371 млн грн. Большая часть 335,43 млн грн. - Это долг перед "Альфа-Банком". Еще 35,57 млн грн. - задолженность перед "Приватбанком".

Эта задолженность образовалась, поскольку Винник и Ткачук поручились за банковские кредиты ряда предприятий. В частности, "Завода строительных материалов № 1", руководителем которого был Винник.

Ирина Салий, УП

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