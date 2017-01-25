В Ужгородском горсовете и помещениях чиновников проводят обыски

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Ужгородском городском совете.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно информации, чиновники горсовета получали взятки за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.

Сейчас задержан посредник при получении части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, на основании постановления следователя-судьи сейчас продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - сказано в сообщении.

Как известно, указанная статья наказывается лишением свободы на срок 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда