Во Львове из-за мусора перекрывали улицы

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Среда, 25 января 2017, 20:59

Во Львове в знак протеста из-за ситуации с мусором перекрывали дорогу на улицах Широкой, Шевченко и Стрыйской.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова, с 18:00 около 30 человек ходили по пешеходному переходу на ул. Широкой. Подавляющее большинство из них - молодые люди.

Люди держали плакаты с надписями "Долой мусорную мафию!", "Нет Грибовичам-2 на Белогорще".

Около 19:30 патрульные инспекторы, которые прибыли на место расксказали участникам акции протеста о заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА, на которой определили пять полигонов в области, куда в течение недели вывезут все отходы из Львова. После этого люди разошлись.

Протестующие на ул. Шевченко (фото патрульной полиции Львова)
Протестующие на ул. Шевченко (фото патрульной полиции Львова)

Также в патрульной полиции отметили, что им поступило сообщение о перекрытии проезжей части на ул. Шевченко, 224. Экипаж инспекторов отправился на место.

Заявительница сообщила полиции, что участок дороги перекрыли для того, чтобы как-то повлиять на будущее голосования городского совета по мусороперерабатывающей линии в Рясном.

Женщина уточнила, что перекрытие планируется до 21:00.

Перекрытие на ул. Стрыйской (фото патрульной полиции Львова)
Перекрытие на ул. Стрыйской (фото патрульной полиции Львова)

Однако протестующие не знали, что сессию горсовета, которая должна была состояться в четверг, 26 января, перенесли на неопределенный срок из-за угрозы для депутатов.

Кроме того, около 18:30 перекрыли движение также на ул. Стрыйской, 270. Около 150 человек ходили по пешеходному переходу, таким образом остановив движение автомобилей.

По состоянию на 20:00 движение во всех заблокированных точках восстановили.

Как известно, Львовский горсовет утвердил перечень участков в каждом районе Львова для организации временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора.

Также в конце декабря на ул. Шевченко, 327г начали устанавливать пресс для брикетирования мусора. Это вызвало протесты и перекрытие движения.

В частности, 24 января итальянские инженеры не смогли настроить прессовальную линию в Рясном из-за того, что протестующие их не пропустили. При въезде в цех жители Рясного и представители радикальных организаций разбили палатку.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый видит опасность обвала и выплеска инфильтратов на Грибовицкой свалке.

ZAXID.net

Темы: Львов акции
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