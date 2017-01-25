Следователя ГПУ будут судить за то, что во время обыска украл имущество сельсовета

Дело старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, который при осуществлении обыска украл имущество сельсовета, готовятся передать в суд.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как установили детективы, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев, во время проведения обыска в домовладении главы одного из сельских советов Черкасской области завладел имуществом сельского совета.

В частности, подозреваемый украл талоны на горючее (всего на 330 литров бензина марки А-92). Эти талоны милиционер в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи.

25 января чиновника ознакомили с обвинительным актом. В ближайшее время обвинение будет направлено в суд.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В случае признания виновности, следователю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по указанным фактам детективы начали 1 сентября.

Украинская правда