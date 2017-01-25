Следователя ГПУ будут судить за то, что во время обыска украл имущество сельсовета

2368 просмотров
0
Среда, 25 января 2017, 21:56

Дело старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, который при осуществлении обыска украл имущество сельсовета, готовятся передать в суд.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как установили детективы, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев, во время проведения обыска в домовладении главы одного из сельских советов Черкасской области завладел имуществом сельского совета.

В частности, подозреваемый украл талоны на горючее (всего на 330 литров бензина марки А-92). Эти талоны милиционер в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи.

25 января чиновника ознакомили с обвинительным актом. В ближайшее время обвинение будет направлено в суд.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В случае признания виновности, следователю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по указанным фактам детективы начали 1 сентября.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержан еще один экс-беркутовец, который преследовал евромайдановцев 25 января 2017, 11:30
Дело 2 мая: бежавший из страны Фучеджи оформил украинскую пенсию 25 января 2017, 06:10
Сын Луценка сделал родителям подарок на 265 тысяч грн 25 января 2017, 02:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Представители Красного Креста посетили пленных бойцов ВСУ в Донецке
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, но он сбежал
День в АТО: Боевики били из "Града" по Красногоровке
НАБУ задержало главу ОГХК, которого связывают с Мартыненко
Все новости
Цена сердца

Репортаж из операционной Бориса Тодурова

Фото

"Белый ангел": фотограф снял жизни вблизи ЧАЭС и получил награду во Франции