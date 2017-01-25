Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, но он сбежал
Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 000 гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.
"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.
Ранее сообщалось об обысках в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета.
Украинская правда
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