Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, но он сбежал

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Среда, 25 января 2017, 23:10

Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 000 гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.

"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.

Ранее сообщалось об обысках в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура взятка Закарпатье
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