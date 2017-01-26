Представители Красного Креста посетили пленных бойцов ВСУ в Донецке

Представители Международного Комитета Красного Креста посетили в "ДНР" место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники.

Об этом сообщила представитель МККК Санела Байрамбашич агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала она.

При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".

Вместе с тем Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.

По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.

Ранее представители Красного Креста сообщали, что боевики не допускают их к пленным украинским военным.