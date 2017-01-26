В МИД обеспокоены, что Трамп захочет исключить Киев из переговоров по Донбасу

Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой, может исключить Киев из переговоров по Донбассу.

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в интервью Reuters.

Она отметила, что Украина должна иметь право голоса в любой сделке, заключенной между Россией и Соединенными Штатами, направленной на прекращение насилия в восточной части Украины.

"Потому что мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать", - заявила Зеркаль.

Она также сказала, что не верит в "джентльменские соглашения" больше, отметив, что Россия нарушила условия Будапештского меморандума, согласно которому Украина, Беларусь и Казахстан отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Зеркаль повторила призыв президента Петра Порошенко к Западу сохранить санкции против России. По ее словам, это единственный инструмент, с помощью которого можно сдерживать российского президента Владимира Путина.

Как известно, 15 января в интервью немецкой газете Bild и британской The Times Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении Москвы, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала.