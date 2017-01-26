Вербовщик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы

Печерский райсуд Киева приговорил гражданина Бразилии, который воевал на Донбассе и вербовал наемников для террористов к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Суд признал иностранца виновным по двум статьям: ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Напомним, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

"Как установлено следствием, с сентября 2014 по май 2015 гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР". Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика", - говорится в сообщении.

Также осужденный участвовал в боевых действиях в районах Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, Донецкого аэропорта, Дебальцево. Он вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь по украинским силам.