Amnesty International: СБУ освободила всех из "секретной тюрьмы" в Харькове

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Четверг, 26 января 2017, 06:18

Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук заявила об освобождении всех лиц, которые тайно содержались под стражей в управлении Службы безопасности Украины в Харькове.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве 25 января, передает "УНИАН".

"Собственно, безнаказанность за нарушения, связанные с содержанием под стражей в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины как со стороны украинской власти, так и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, продолжает иметь место", - заявила Покальчук.

Она отметила, что Amnesty International и Human Rights Watch повторно призывают стороны конфликта на Донбассе прекратить все своевольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с задержанными, обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в нарушении прав человека.

"В июле 2016 года мы зафиксировали факты длительного, своевольного и иногда тайного содержания под стражей, которые могут рассматриваться как насильственные исчезновения, а также факты жестокого обращения с задержанными, как со стороны украинской власти, так и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов", - напомнила она.

"С момента публикации доклада (Amnesty International и Human Rights Watch) в июле 2016 года, 18 человек, которые были описаны в этом отчете и которые были подвергнуты насильственному исчезновению со стороны СБУ, все 18 человек были освобождены из тайного содержания под стражей харьковским подразделением СБУ. Важно, что последние трое из задержанных были освобождены в декабре 2016 года. Насколько нам известно, харьковское подразделение СБУ больше не держит человек под стражей неофициально", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 21 июля правозащитники опубликовали доклад "Вас не существует: Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины", в котором говорится, что украинские власти и сепаратисты применяют пытки и незаконно удерживают людей под стражей.

29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, в своем докладе сообщили об освобождении 13 человек из "тайной тюрьмы" Службы безопасности Украины в Харькове.

Темы: СБУ
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