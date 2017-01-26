Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, всего 48 обстрелов

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Четверг, 26 января 2017, 07:26

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате чего двое бойцов ВСУ были травмированы, один получил ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино.

Из реактивных систем Град- "П" террористы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке также огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били по Орехово, Желтому и Новозвановке.

На Донецком направлении  из 120 и 82 мм минометов боевики стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс
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