ФСБ вломилась с обыском в дом еще одной крымскотатарской семьи

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Четверг, 26 января 2017, 08:28

В оккупированном Бахчисарае идет обыск в доме гражданского активиста крымского татарина Сейрана Салиева.

Об этом у себя в Facebook сообщает журналист Эйлина Сейтбуллаева.

"В доме активистки национального движения Зодие Салиева и ее сына Сейрана идёт обыск. Проводят сотрудники ФСБ. Во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей", – пишет она.

Журналистка отмечает, что семью пришли поддержать простые люди.

"По их словам, силовики не выпускают из дома беременную супругу Сейрана, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Выписали её недавно. На просьбу простых людей разрешить выйти ей из дома, силовики ответили грубостью и хамством", – пишет Сейтбуллаева.

Он также сообщает, что адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева не пускают к дому Зодие Салиева.

 

В то же время российское издание РИА Новости сообщает, что сотрудники ФСБ "проводят в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее суд вынес решение оштрафовать Сейрана Салиева на 20 тыс. руб. за то, что он пришел поддержать владельца кафе "Салачыкъ" в Бахчисарае во время обыска 12 мая 2016 года.

Украинская правда

Темы: Крым права человека
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