Аваков может внести кандидатуру на главу Нацполиции на следующей неделе

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Четверг, 26 января 2017, 08:58

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает, что в течение следующей недели конкурсная комиссии предоставит ему рекомендации относительно претендентов на должность руководителя Национальной полиции.

Об этом он сообщил в Facebook в среду вечером, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

"По конкурсу на должность главы Нацполиции Украины: промежуточный брифинг комиссии состоится в четверг. Я ожидаю окончательные выводы и рекомендации комиссии на следующей неделе", – сообщил он.

О том, кому симпатизирует сам министр, говорить отказался.

"Это не корректно. Не скажу. На следующей неделе – по результату выводов и рекомендаций комиссии внесу предложения в Кабмин", – пообещал Аваков.

Как сообщалось, 24 января и.о. председателя Национальной полиции Вадим Троян и руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко не пришли на тестирование в рамках конкурса.

25 января стало известно, что Троян и Крищенко сняли свои кандидатуры с конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.

Украинская правда

Темы: полиция Аваков
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